Требуется сделать редизайн главной страницы.

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок317 просмотров
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Требуется сделать редизайн главной страницы.  Бюджет скромный, требования высокие. Конкретного ТЗ нет и Вам придётся, естесственно в контакте с нами, самому предложить и разработать тот самый идеальный вариант главной страницы, который нас устроит.

7 лет назад
bestITprojects
34 годаЛатвия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад