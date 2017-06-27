Дизайн сайта для компании занимающейся ремонтом квартир

Дизайн сайтовЗавершен34 заявки260 просмотров
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Нужен дизайн, прототип, логотип и цветовая гамма есть.

Дизайн сайта
7 лет назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
blazW
Антон 
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$160
6 дней
Отличная работа! Всегда на связи, качество работы и скорость внесения правок устроили.
Иван отличный заказчик и порядочный человек. С оплатой никаких проблем. Был рад сотрудничеству!