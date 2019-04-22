blazW

Антон blazW

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продуманный до каждого пикселя динамичный дизайн с учетом последних трендов

Придумываю концепции, проектирую интерфейсы, разрабатываю адаптивный дизайн и анимацию для сайтов компаний, магазинов, стартапов, мобильных и веб-приложений.

Skype: twister8123.

Email: [email protected]

Telegram: @ev1su

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Отзывы заказчиков

iqm
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$160
9 баллов
6 лет назад
Редизайн сайта с ресайзами под мобильную версию
В целом все ок.
Спасибо за проект!
Ответный отзыв
ali-baba
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Сделать оперативно дизайн сайта
Ура!
Ок
Ответный отзыв
promobeat
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Антон, отлично выполнил свою работу. Главное все правки делал без истерик и четко. Рекомендую исполнителя.
Константин отличный адекватный заказчик. Интересная понятная задача, своевременная оплата, все про него. Спасибо за проект.
Ответный отзыв
daria_lu
Дарья 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Было приятно поработать
Спасибо за проект!
Ответный отзыв
goodwin79
Рустам 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Требуется веб дизайнер для оформления страницы кейса в портфолио
AndroidiOS
Все ок
Хороший заказчик, спасибо!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
21 отзыв
от $150
от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $150
от 4 дней
нет рейтинга