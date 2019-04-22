Продуманный до каждого пикселя динамичный дизайн с учетом последних трендов
Придумываю концепции, проектирую интерфейсы, разрабатываю адаптивный дизайн и анимацию для сайтов компаний, магазинов, стартапов, мобильных и веб-приложений.
Skype: twister8123.
Email: [email protected]
Telegram: @ev1su
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$160
9 баллов
6 лет назад
В целом все ок.
Ответный отзыв
Спасибо за проект!
$150
10 баллов
6 лет назад
$130
10 баллов
6 лет назад
Антон, отлично выполнил свою работу. Главное все правки делал без истерик и четко. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Константин отличный адекватный заказчик. Интересная понятная задача, своевременная оплата, все про него. Спасибо за проект.
$90
10 баллов
6 лет назад
Было приятно поработать
Ответный отзыв
Спасибо за проект!
$50
10 баллов
6 лет назад
AndroidiOS
Все ок
Ответный отзыв
Хороший заказчик, спасибо!
Дизайн сайтов
21 отзыв
от $150
от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $150
от 4 дней
нет рейтинга