Дизайн сайта аутсорсинговой бухгалтерии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок143 просмотра

Нужен дизайн сайта аутсорсинговой бухгалтерии.

Сайт должен обладать простым и лаконичным дизайном в ретро-стиле (перья, счеты, старинные часы). Использовать в оформлении максимум 3-4 цвета (красный и его тона, синий и его оттенки, золотой). Структуру сайта обговорим подробно с исполнителем.

Клиенту нравятся следующие сайты (но стиль должен отличаться): http://www.permlaw.ru/, http://urls.by/xia, http://bs21.ru/.

К пятнице нужно предоставить хотя бы примерное оформление сайта, но желательно уже готовую главную страницу.

После разработки главной обсудим создание внутренних страниц.

11 лет назад
blazW
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

yurig
Юрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

yurig
Юрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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