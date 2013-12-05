Нужен дизайн сайта аутсорсинговой бухгалтерии.

Сайт должен обладать простым и лаконичным дизайном в ретро-стиле (перья, счеты, старинные часы). Использовать в оформлении максимум 3-4 цвета (красный и его тона, синий и его оттенки, золотой). Структуру сайта обговорим подробно с исполнителем.

Клиенту нравятся следующие сайты (но стиль должен отличаться): http://www.permlaw.ru/, http://urls.by/xia, http://bs21.ru/.

К пятнице нужно предоставить хотя бы примерное оформление сайта, но желательно уже готовую главную страницу.

После разработки главной обсудим создание внутренних страниц.