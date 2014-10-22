Разработка дизайна сайта для WordPress

Нарисовать макет. Есть логотип клиники, сделанный в Corel Draw, его нужно перенести в макет. ТЗ прикрепляю. Пишите цену и сроки, чтобы я смог принять заявку. Оплата банковской картой на ваш счёт или Webmoney, связь по ...