1) Сделать дизайн Экспортно импортной компании. Пример структуры http://fire-design.com.ua/ 2) На шапке отобразить схематично: доставку продуктов питания транспортом (поезд, самолет, теплоход)--в ...
Оформление групп + установка (вики-разметка)
Добрый день, уважаемые дизайнеры!
Есть срочная работа ПО УСТАНОВКЕ ГОТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ГРУППУ ВК (ВИКИ -РАЗМЕТКА), которую необходимо выполнить СЕГОДНЯ! Прошу писать только тех кто свободен и отлично знает как ставить МЕНЮ ВК (Как например здесь: https://vk.com/edminsco).
Установка оформления в 1 группу = 150 руб;
Полное оформление группы/канала/сообщества и установка в группу/страницу = 300 руб.
Оплата после установки оформления.
Заказы на оформление групп есть постоянно!
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