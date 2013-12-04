Понадобится дизайн пары страниц + лого. Вайрфреймы прилагаются, улучшения и дополнения приветствуются. Стоимость и сроки, пожалуйста.
Нужны специалисты на постоянную удаленную работу
Здравствуйте.
Я запускаю студию дизайна - качественную, интересную, с замашкой на высокий уровень. Есть солидный бюджет для запуска и раскрутки, есть сплоченная команда менеджеров в Москве, по России и за рубежом. Но нет отличных специалистов в своем деле.
Каждый проект будет оформляться по договору. Нужны фрилансеры на постоянное и длительное сотрудничество, а не на подработку. Каждый порученный проект оплачивается по схеме - 30% после заключения договора на проект, остальные 70% после выполнения Вашей работы. Никаких % от выполнения заказа или условных вознаграждений - вы всегда получаете реальные деньги с предоплатой за каждый проект.
Мне нужны умные, не ленивые, креативные и очень амбициозные мастера своего дела. Люди, которых не нужно "пинать", люди, которые заинтересованы в своей работе и хотят добиться большего. Я ценю специалистов, уважительно относящихся к доработкам и знающих что такое СРОКИ.
Для меня не подходят студии и уже сплоченные команды. Мне нужны именно фрилансеры - для которых фриланс - основное поле деятельности. Также прошу не откликаться тех, кто привык брать сразу много проектов на себя.
Теперь самое главное - мой критерий выбора:
1. У Вас должно быть классное и еще раз классное портфолио;
2. Вы должны специализироваться на 1, максимум 2-х специальностях;
3. У Вас не должно быть отрицательных отзывов;
И САМОЕ важное - вы должны мне дать четкие расценки. Я давно работаю в вебе и прекрасно понимаю, что такое оценка стоимости проекта. Да, сайт визитка очень отличается от крутого бизнес портала, но я должна понимать диапазон ваших цен. Предпочтение тому, кто хоть как-то опишет свои услуги и цены на них (например, дизайн визитки - столько-то, буклета - столько -то и т.д.).
Специалисты, которые мне нужны:
1. Веб дизайнер. Сфера работы: создание дизайна сайтов любой сложности;
2. Графический дизайнер. Сфера работы: полиграфия, айдентика, фирменный стиль;
3. Графический дизайнер. Сфера работы: разработка логотипов, подбор цвета;
4. Графический дизайнер. Сфера работы: шрифт, типографика, разработка технической сетки;
5. Специалист по полиграфии. Сфера работы: предпечатная подготовка, подготовка макетов к сдаче в типографию.
6. Верстальщик. Сфера работы: кроссбраузерная верстка.
7. Программист. Сфера работы: умение все и вся, код, базы данных, скрипты, cms.
8. Иллюстратор. Сфера работы: арт, иллюстрации, умение хорошо рисовать.
9. Визуализатор. Сфера работы: 3d графика, креативные графики и диаграммы, архитектурная прорисовка объектов.
10. Копирайтер. Сфера работы: слоганы, описания, тексты, статьи
В ЗАЯВКЕ ПИСАТЬ:
1. № вакансии (см.выше)
2. Ваши расценки (чем подробнее, тем лучше).
Исполнителей выберу до 15 декабря. После выбора дам сразу же первый оплачиваемый проект (никаких тестовых заданий - сразу первая и серьезная работа). Если все устраивает - работаем дальше.
Жду своих будущих партнеров, единомышленников и друзей.
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