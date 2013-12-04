Есть готовые рабочие темы для Wordpress, нужно их уникализировать до неузнаваемости. Меняем стили, некоторые изображения, расположение блоков. Проектов много и часто появляются.

Оплата по каждому оговаривается как само задание.

Обращаться прошу только людей с опытом подобной работы.