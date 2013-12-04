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Закрыт7 заявок178 просмотров

Есть готовые рабочие темы для Wordpress, нужно их уникализировать до неузнаваемости. Меняем стили, некоторые изображения, расположение блоков. Проектов много и часто появляются.

Оплата по каждому оговаривается как само задание.

Обращаться прошу только людей с опытом подобной работы.

WordPress
11 лет назад
evgen13
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров