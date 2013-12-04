Необходим дизайн лэндинга по оптовой продаже постельного белья. Прототип в приложении
Дизайнеры
Есть готовые рабочие темы для Wordpress, нужно их уникализировать до неузнаваемости. Меняем стили, некоторые изображения, расположение блоков. Проектов много и часто появляются.
Оплата по каждому оговаривается как само задание.
Обращаться прошу только людей с опытом подобной работы.
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