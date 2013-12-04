Дизайн ИМ расходных материалов.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок280 просмотров

Требуется нарисовать дизайн для интернет магазина расходных материалов для оргтехники.

Сайт org-shop(.)ru

ТЗ: вообщем идея сайта остается, т.е. все пункты меню оставляем, производителей тоже оставляем.

Меняем полностью дизайн, расположение меню может меняться!

В шапке должен быть обязательно логотип и контакты!

Цвета: возможно белый в сочетании с другими, должны быть спокойные цвета не раздражающие глаза.

Логотип в наличии)

В остальном хочется увидеть рекомендации дизайнера, т.е. идеи с вашей стороны!

Важно!!! Уважаемые дизайнеры, просьба когда вы будете делать предложение с ценой и сроками, высылать в ЛС примеры ваших работ за эту цену. Поймите правильно в портфеле дизайнеров есть работы за 20 баксов а есть за 200 и хочется увидеть уровень работ реализованных за ценник который предложите вы!

Сроки немного жмут, поэтому хотелось бы чтобы срок выполнения не превышал 3-4 дня!

Спасибо за внимание!

11 лет назад
sergio-z
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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