Доброго времени Уважаемые фрилансеры! Нужно разработать Landing Page для АвтоСервиса. С хорошей конвертацией и минимальной информацией. Логотип есть! Тексты тоже будут(или Ваши). Интересует сроки и ...
Дизайн ИМ расходных материалов.
Требуется нарисовать дизайн для интернет магазина расходных материалов для оргтехники.
Сайт org-shop(.)ru
ТЗ: вообщем идея сайта остается, т.е. все пункты меню оставляем, производителей тоже оставляем.
Меняем полностью дизайн, расположение меню может меняться!
В шапке должен быть обязательно логотип и контакты!
Цвета: возможно белый в сочетании с другими, должны быть спокойные цвета не раздражающие глаза.
Логотип в наличии)
В остальном хочется увидеть рекомендации дизайнера, т.е. идеи с вашей стороны!
Важно!!! Уважаемые дизайнеры, просьба когда вы будете делать предложение с ценой и сроками, высылать в ЛС примеры ваших работ за эту цену. Поймите правильно в портфеле дизайнеров есть работы за 20 баксов а есть за 200 и хочется увидеть уровень работ реализованных за ценник который предложите вы!
Сроки немного жмут, поэтому хотелось бы чтобы срок выполнения не превышал 3-4 дня!
Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет . Нужно сделать лекала наклеек для iphone 4 -5 и айпадов . Жду ваших предложений .Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Отрисовать дизайн одностраничника. Компания заказчик - производитель промышленных моек в Украине. Во вложении мокап.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно прорисовать дизайн сайта интернет магазина сантехники. Формат psd.Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно создать дизайн подписной страницы и сделать верстку. Текст готов.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте! Мы - московская юридическая компания. И у нас есть два отделения - по общим услугам для юр. лиц, и по лицензированию. Так сложилось, что с самого начала у ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо переоптимизировать имеющийся landing page под новую акцию. Для предновогодней акции от фотографа нужна страница. На семейные фотосессии. Счетчик. Кол-во оставшихся мест и т.д. фишки одностраничников. Есть пример и исходники по свадебной ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим дизайн для сайта хостинг-провайдера. Объем работ: главная страница + страница тарифов хостинга, доменов, акций, контактов, новостей. Необходимо умение нарисовать мультяшного персонажа (для лого). Креативность приветствуется.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт, необходимо разработать дизайн одной отдельной страницы (посадочной), т.е. останутся сквозные элементы такие как меню, футер, хедер. Тематика сайта: пластиковые окна Страница с ценами: представлены различные модели окон + краткое описание + ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад