Дизайн страницы сайта

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Завершен10 заявок192 просмотра

Есть сайт, необходимо разработать дизайн одной отдельной страницы (посадочной), т.е. останутся сквозные элементы такие как меню, футер, хедер.

Тематика сайта: пластиковые окна

Страница с ценами: представлены различные модели окон + краткое описание + цены.

Страница которую нужно переделать http://www.oknabiplast.ru/nashi-tseny.html

скину в личку дизайны конкурентов.

Внимание: нужен дизайн + верстка, просто дизайн не нужен, просьба не беспокоить.

Оплата ЯД (предпочтительно), webmoney

11 лет назад
alt_sm
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ruzuk
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$80
2 дня
Отличный исполнитель, работа выполнена быстро и качественно
Отличный заказчик! Четкое задание, быстрая оплата, постоянно онлайн. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ruzuk
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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