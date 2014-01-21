Веб-дизайнер на мелкие доработки

Требуется сделать редизайн шапки http://goldstarinfo.ru/wp-content/themes/sportsandhealth/images/Header.png на сайте goldstarinfo.ru. Размер оставить такой же как у этой, цвета чтобы были гармоничны с цветами сайта.А также нужно чтобы были видны тексты на фоне шапки которые сейчас там ...