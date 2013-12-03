Дизайн шапки сайта

Сотрудничать с компанией РА "Соната" одно удовольствие , очень приятный коллектив у них , они знаю что именно хотят получить в конечном результате от выполненной работы ! Четкое "ТЗ" , оплата без задержек ! Работать с ними понравилось , буду рад и в дальнейшем еще работать = ) Рекомендую как ответственного заказчика ! +++ с Ув. Рома