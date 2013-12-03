Требуется макет главной целевой страницы для регионального сайта узкопрофильного диагностического медицинского центра. Логотип имеется. Главные требования: конверсионность страницы (кнопки, ведение пользователя по странице), лёгкость стиля (но не всё белое), хорошее ...
Дизайн шапки сайта
Требуется дизайнер для сайта http://adv-sonata.com/ для работы с шапкой сайта.
Необходимо расширить имеющуюся шапку до определенных размеров.
Оплата по результатам работы.
По всем вопросам общайтесь в скайп, указанный в профиле. Вам будет отправлен файл с техническим заданием.
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