Новогодняя тема для сайта

Необходимо разработать новогоднюю тему для сайта

можно что-то на примере: "Дед Мороз на оленях или на запряженных зайцах в санях, летит с подарками ..."

или "Зимний лес, а вдали красивый дом с горящим светом в окнах, а из трубы валит тихонечко дымок..."

Просьба оставлять свои предложения только здесь. Опыт работы и хорошие отзывы приветствуются. В предложениях указывайте ориентировочную стоимость и сроки.

Спасибо!