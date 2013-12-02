Дизайнер для постоянной работы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок303 просмотра

Здравствуйте.

Требуется дизайнер для попроектной работы, создание landing page по нашим техникам. Вам не обязательно знать нюансы, делать дизайн будем сообща.

Заказы серьезные.

Требования к исполнителю:

1) Ответственность

2) Сдача назначенный в срок

3) Аккуратность

Чем вы должны владеть:

1) Adobe Photoshop

С вас конечный макет, верстать будет другой человек

11 лет назад
devcomp
Ренат 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн Worldpess

    $50

    Добрый день, есть готовый шаблон - его нужно просто поставить на хостинг и установить на хостинг worldpess. Все данные предоставлю.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для ИМ Косметики

    $150

    Сайт по продаже натуральной косметики. В качестве результата должны быть 3 страницы: Главная, Категории и Карточка товара в PSD. Предлагайте стоимость и сроки ТОЛЬКО после прочтения ТЗ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн польских дверей

    $150

    Добрый вечер, нужно скопировать сайты invado.ru, stoplpaw.com.pl, stolbud.pl. Особо дизайна нету шапка внизу контакты и 3 сайта в ввиде квадратика 3 иконки и при нажатии переходит на сайт копию одного из них.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайтов по шаблону

    Добрый день. Необходимо оперативно перебить ( в полном смысле слова) дизайн шаблонов. Суть работы следующая. Пример, даю вам ссылку на сайт. например http://www.templatemonster.com/ru/demo/47295.html Из этого шаблона надо сделать все один в один, ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка лендинг пейдж для кастомарафона

    нужна разработка Лендинг пейдж для кастомарафона на 7 человек. Название: "Большой новогодний куш". Тема: "Как заработать 500 тысяч рублей во время Нового Года". Примеры: http://start2.biz/. Или предложите что-то свое. Предварительные виды скидывайте. Использование wordpress, wwp. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Есть сайт который уже года 3 не менял внешнего вида. Хочется сделать красивый читаемый сайт удобный пользователям. Параметры выбора исполнителя: адекватность, примеры работ, цена. Если вы давно занимаетесь веб ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $100

    Отрисовать дизайн лендинга по монтажу отопительных систем. Срок выполнения 14-16 рабочих часов. В ответах сразу напишите ваше видение по будущему дизайну (цвета, возможно похожие работы)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад