Добрый день, есть готовый шаблон - его нужно просто поставить на хостинг и установить на хостинг worldpess. Все данные предоставлю.
Дизайнер для постоянной работы
Здравствуйте.
Требуется дизайнер для попроектной работы, создание landing page по нашим техникам. Вам не обязательно знать нюансы, делать дизайн будем сообща.
Заказы серьезные.
Требования к исполнителю:
1) Ответственность
2) Сдача назначенный в срок
3) Аккуратность
Чем вы должны владеть:
1) Adobe Photoshop
С вас конечный макет, верстать будет другой человек
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