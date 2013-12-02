Дизайн сайтов по шаблону

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Завершен7 заявок193 просмотра

Добрый день.

Необходимо оперативно перебить ( в полном смысле слова) дизайн шаблонов.

Суть работы следующая. Пример, даю вам ссылку на сайт. например http://www.templatemonster.com/ru/demo/47295.html

Из этого шаблона надо сделать все один в один, только все англоязычные слова заменить на русские слова + поменять цвет меню (и то это не обязательно).

Мне нужны только перебитые сайты JPG. То есть делаем PrtSc и перебиваем слова.

Если есть вопросы-пишите мне.

Укажите стоимость за один такой "перебитый!" шаблон.

Необходимо сделать сегодня. Таких шаблонов 2-4.

Желательно исполнитель из Украины и оплата на карту любого банка.

HTML
11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

yurig
Юрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Юра оперативно и все красиво сделал. Спасибо ему. Рекомендую к сотрудничеству!
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

yurig
Юрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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