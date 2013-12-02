Добрый день, есть готовый шаблон - его нужно просто поставить на хостинг и установить на хостинг worldpess. Все данные предоставлю.
Дизайн сайтов по шаблону
Добрый день.
Необходимо оперативно перебить ( в полном смысле слова) дизайн шаблонов.
Суть работы следующая. Пример, даю вам ссылку на сайт. например http://www.templatemonster.com/ru/demo/47295.html
Из этого шаблона надо сделать все один в один, только все англоязычные слова заменить на русские слова + поменять цвет меню (и то это не обязательно).
Мне нужны только перебитые сайты JPG. То есть делаем PrtSc и перебиваем слова.
Если есть вопросы-пишите мне.
Укажите стоимость за один такой "перебитый!" шаблон.
Необходимо сделать сегодня. Таких шаблонов 2-4.
Желательно исполнитель из Украины и оплата на карту любого банка.
Выбранный исполнитель
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