Дизайн сайтов по шаблону

Добрый день.

Необходимо оперативно перебить ( в полном смысле слова) дизайн шаблонов.

Суть работы следующая. Пример, даю вам ссылку на сайт. например http://www.templatemonster.com/ru/demo/47295.html

Из этого шаблона надо сделать все один в один, только все англоязычные слова заменить на русские слова + поменять цвет меню (и то это не обязательно).

Мне нужны только перебитые сайты JPG. То есть делаем PrtSc и перебиваем слова.

Если есть вопросы-пишите мне.

Укажите стоимость за один такой "перебитый!" шаблон.

Необходимо сделать сегодня. Таких шаблонов 2-4.

Желательно исполнитель из Украины и оплата на карту любого банка.