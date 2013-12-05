Заказ на изменение шапки сайта

Сайт maxshina.dn.ua. Нужно переделать шапку. Все заготовки и картинки, что должно быть в результате есть. Нужно по другому разместить телефоны, изменить и перераспределить текст и добавить картинки. php. Переделать шапку на всех ведущих страницах сайта - их - 7. Добавть еще одну страницу - текст которой есть.

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Файл Шапка на Максшину содержит изменения под надписью Максшина (сама надпись "Максшина" там приведена для примера, она должна остаться как есть). Розовой фигурой выделена область, куда нужно предусмотреть возможность добавления картинки (я имею ввиду на разные праздники, новый год и т. д.) т. е. если я ее загружаю куда-то, то она в этом месте появляется. Просьба текст писать таким же цветом как в файле, который я высылаю. Шапка должна быть оптимизирована под разные браузеры и под все, что требует оптимизации. Изменения шапки нужно занести на Страницы - Шины, Диски, Грузовые и с/х шины, Рынок шин и дисков б/у, Шиномонтаж

Добавить страницу Доставка и оплата, возле страницы шиномонтаж. Текст я предоставлю.

Файл Новый вариант 2 содержит текст надписи и как ее нужно разместить на шапке (цвет букв должен быть как в файле Шапка на Максшину).