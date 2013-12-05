Нужен одностраничник с формой заявки! Тематика: изготовление кроватей. Есть ТЗ и примеры, но цель высокая конверсия. Связь по скайп. Оплата по факту. Важна открытость исполнителя к диалогу и ...
Заказ на изменение шапки сайта
Сайт maxshina.dn.ua. Нужно переделать шапку. Все заготовки и картинки, что должно быть в результате есть. Нужно по другому разместить телефоны, изменить и перераспределить текст и добавить картинки. php. Переделать шапку на всех ведущих страницах сайта - их - 7. Добавть еще одну страницу - текст которой есть.
****
Файл Шапка на Максшину содержит изменения под надписью Максшина (сама надпись "Максшина" там приведена для примера, она должна остаться как есть). Розовой фигурой выделена область, куда нужно предусмотреть возможность добавления картинки (я имею ввиду на разные праздники, новый год и т. д.) т. е. если я ее загружаю куда-то, то она в этом месте появляется. Просьба текст писать таким же цветом как в файле, который я высылаю. Шапка должна быть оптимизирована под разные браузеры и под все, что требует оптимизации. Изменения шапки нужно занести на Страницы - Шины, Диски, Грузовые и с/х шины, Рынок шин и дисков б/у, Шиномонтаж
Добавить страницу Доставка и оплата, возле страницы шиномонтаж. Текст я предоставлю.
Файл Новый вариант 2 содержит текст надписи и как ее нужно разместить на шапке (цвет букв должен быть как в файле Шапка на Максшину).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно разработать дизайн сайта по натяжным потолкам.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Требуется доработать визуальную концепцию страниц сайта компании (отрисовка страниц), а именно проработать страницы сайта, в рамках существующей концепции, обеспечив более доступное и презентабельное представление материалов. В качестве ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день ,уважаемые фрилансеры! Есть готовый сайт на вебасист, готовится новый дизайн. Интересует - в какую стоимость вы оцените работу по его наладке - возможно будут приобретатся новые модули или вы ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
8 лэндингов по товарным категориям для сайта, осуществляющего продажи в сфере: предметы интерьера и товары для дома.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Необходимо сделать дизайн сайта-каталога мебели. Всего нужно сверстать 5 страниц: 1 главная страница 4 внутренних Бюджет до 300 долларов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Есть шаблон сайта в psd, но там надо будет переделать подвал немного, в остальном нужно будет сделать внутренние страницы, додумывать нужно будет некоторые элементы, в остальном есть образцы сайтов с которых нужно будет взять полную ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
zap54.ru - сайт http://joxi.ru/hlGXUtg5CbDpVXU_7f0 - описание, что надо сделать. корзину, пользователя, вход/выход - переместить поиск - изменить размер меню горизонтальное будет по стилю как "Оригинальные, общий, послать запрос"Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется сделать дизайн макет для интернет магазина материалов для рукоделия необходимы страницы: 1. Главная 2. Страница каталога 3. Карточка товара 4. Корзина 5. Оформление заказа 6. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад