Дизайн макет сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка248 просмотров

Требуется сделать дизайн макет для интернет магазина материалов для рукоделия

необходимы страницы:

1. Главная

2. Страница каталога

3. Карточка товара

4. Корзина

5. Оформление заказа

6. Текстовая страница

ЦВЕТА - золотой, шоколадный, бежевый, коричневый. в общем, все тона теплые, можно контрастный какой-нибудь

примеры сайтов

http://domosedki-shop.ru/

http://www.citygift24.ru/

http://sibnitka.ru/

Логотип сделать по типу ниткой надпись GoldenFloss

11 лет назад
svitalys
Виталий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$250
5 дней
Все отлично рекомендую
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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