Доброго времени суток! Интересует верстка дизайна под opencart. Дизайн уже придуман, многое есть в pdf исходниках, как и сам пример готовой работы, нужен человек, способный грамотно это осуществить. Кто желает ...
Дизайн макет сайта
Требуется сделать дизайн макет для интернет магазина материалов для рукоделия
необходимы страницы:
1. Главная
2. Страница каталога
3. Карточка товара
4. Корзина
5. Оформление заказа
6. Текстовая страница
ЦВЕТА - золотой, шоколадный, бежевый, коричневый. в общем, все тона теплые, можно контрастный какой-нибудь
примеры сайтов
Логотип сделать по типу ниткой надпись GoldenFloss
Выбранный исполнитель
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