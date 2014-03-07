Индивидуальный шаблон на Vamshop

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок154 просмотра

Нужен новый дизайн для интернет магазина запчастей amurdetal.com на движке vamshop.

Нужна именно качественная работа. Скрипт интернет магазина переделывался немного.

11 лет назад
amurdetal
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$500
14 дней
Все ОК!!!
Было приятно работать спасибо! Рекомендую

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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