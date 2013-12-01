Дизайн одностраничного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок159 просмотров

Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта по правилам БМ согласно прилагаемому ТЗ. Портфолио обязательно. Срок - до 19.00 завтра.

11 лет назад
mmakush
Марина 
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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