Разработка дизайна и сопровождение сайта для спортивного журнала. Тема: карате. Жду предложений и ссылок на портфолио.
Разработать дизайн интернет-магазин
Требуется разработать дизайн интернет магазина по продаже бытовой техники ,посуды и т.п. ( все что связано с кухней)
тех.задание в процессе подготовки.
цена и сроки ?
Заявки фрилансеров
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