Юзабилити-дизайн 4 стр. сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок250 просмотров

4 стр

http://eastbooking.ua/ гл стр.

http://eastbooking.ua/town/yalta стр. города

http://eastbooking.ua/hotel?town=211 стр. списка (уже есть наработки, сделано на 70% по ним двигаемся дальше)

http://eastbooking.ua/hotel/Shelter стр. отеля (посадочная стр. заказ) (уже есть наработки, сделано на 70% по ним двигаемся дальше)

нужно проработать на юзабилити и сделать редизайн в сторону упрощения (нравиться стиль https://www.google.com/hotels )

Сроки: неделя

прошу показывать работы и цена работы

11 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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