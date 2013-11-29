Юзабилити-дизайн 4 стр. сайта

4 стр

http://eastbooking.ua/ гл стр.

http://eastbooking.ua/town/yalta стр. города

http://eastbooking.ua/hotel?town=211 стр. списка (уже есть наработки, сделано на 70% по ним двигаемся дальше)

http://eastbooking.ua/hotel/Shelter стр. отеля (посадочная стр. заказ) (уже есть наработки, сделано на 70% по ним двигаемся дальше)

нужно проработать на юзабилити и сделать редизайн в сторону упрощения (нравиться стиль https://www.google.com/hotels )

Сроки: неделя

прошу показывать работы и цена работы