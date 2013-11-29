Нарисовать дизайн лендинга

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки303 просмотра

Здравствуйте. Требуется нарисовать дизайн лендинг пейдж. Тематика - продажа обуви.

Есть несколько примеров, на их основе с моими поправками нужно сделать дизайн.

Писать только с опытом работы. Новичкам не беспокоить.

11 лет назад
baraev_lol
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dr_mammoth
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$200
3 дня
Человек взял предоплату 50%, обещал выполнить за пару дней, потом через дня 4 объявился, сказал сегодня все скину и так уже и не появляется, прошло около 2 недель. На связь что в скайпе что на сайте не выходит...

Заявки фрилансеров

Dr_mammoth
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад