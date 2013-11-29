ТЗ и приложение к ТЗ во вложении
Дизайн Landing page на бухгалтерские услуги
Тематика: Предоставление бухгалтерских услуг, регистрация ИП,ООО, налоговые и бухгалтерские консультации, сдача отчетности и т.д. Конверсию хотелось бы 2-5%, бюджет 50 т.р.
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