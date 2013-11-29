Дизайн Landing page на бухгалтерские услуги

$1509
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок268 просмотров

Тематика: Предоставление бухгалтерских услуг, регистрация ИП,ООО, налоговые и бухгалтерские консультации, сдача отчетности и т.д. Конверсию хотелось бы 2-5%, бюджет 50 т.р.

11 лет назад
ZhekaStar
Евгений 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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