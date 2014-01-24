Требуется человек с руками для создания дизайна сайта-визитки. Дизайн незамысловатый, есть чёткое тз. Требуется сделать быстро и ровно так как написано в задании.
Нарисовать дизайн сайта для начинающих.
Есть сайт http://www.iss.net.pl/pl/
Надо взять его стиль и осовременить! Перенести на следующее- на главной шапка, горизонтальное меню вверху, 9 сейфов и низ.
Сам каталог из 9 сейфов. Нужно типа - http://juwel.mirseifov.ru/ по наполнению и расположению блоков, но со стилем иностранного сайта.
Озвучиваем цену и сроки дизайна!
Выбранный исполнитель
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