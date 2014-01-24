Нарисовать дизайн сайта для начинающих.

Есть сайт http://www.iss.net.pl/pl/

Надо взять его стиль и осовременить! Перенести на следующее- на главной шапка, горизонтальное меню вверху, 9 сейфов и низ.

Сам каталог из 9 сейфов. Нужно типа - http://juwel.mirseifov.ru/ по наполнению и расположению блоков, но со стилем иностранного сайта.

Озвучиваем цену и сроки дизайна!