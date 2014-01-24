Нарисовать дизайн сайта для начинающих.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок120 просмотров

Есть сайт http://www.iss.net.pl/pl/

Надо взять его стиль и осовременить! Перенести на следующее- на главной шапка, горизонтальное меню вверху, 9 сейфов и низ.

Сам каталог из 9 сейфов. Нужно типа - http://juwel.mirseifov.ru/ по наполнению и расположению блоков, но со стилем иностранного сайта.

Озвучиваем цену и сроки дизайна!

11 лет назад
irapromweb
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Все, как надо и доступно по цене. Буду еще обращаться!
Отличный заказчик) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

CeBIT
29 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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