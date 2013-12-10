Необходимо обработать картинки вписать текст

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок145 просмотров

Необходимо обработать картинки вписать текст русские буквы, в картинке logo_vertical.png изменить сделать более интересней, файл шрифта прислать с png.

11 лет назад
al430
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
2 дня
Сделал все быстро, красиво, очень благодарен.
Положительный заказчик! Мои рекомендации!

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Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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