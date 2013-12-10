Компании торгующей строительными материалами: - Террасная доска из ПВХ - Заборы - Резиновые покрытия , требуется сделать редизайн сайта. Пожелания: - Шикарная шапка, на шапке красивый дом, ...
Необходимо обработать картинки вписать текст
Необходимо обработать картинки вписать текст русские буквы, в картинке logo_vertical.png изменить сделать более интересней, файл шрифта прислать с png.
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