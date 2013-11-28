Добрый день! Мы меняем дизайн у сайта. Есть шаблон: http://avtobanya-seversk.ru/avtobanya.htm. Сейчас нужно поменять две картинки в пунтках: Автомойка, Пто. Пылесос нужно заменить на картинку с колесом в тазике, колесо ...