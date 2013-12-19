Новый дизайн интернет магазина

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Требования к дизайну:

Сохранение фирменного стиля, узнаваемых элементов (логотипа, Собака+кошка)

Дизайн под стандартную сетку bootstrap (Адаптивный дизайн) 1170px

Над чем нужно работать:

Требуется проработка всех мелких деталей: заголовков, кнопок, всплывающих уведомлений, текстов. и т.д.

Проектирование элементов управления(под планшеты в том числе.)

После работы над макетами в большом разрешение, нужно проработать страницы в меньшем разрешение Tablets (≥768px)

По окончанию работы необходимо:

Предоставить psd c подписанными слоями

Нарезать основные элементы

Максимальный срок на на разработку главной 4 дня.

Проработка всех макетов в одном разрешение до 6 декабря.

Приветствуется опыт в работе над адаптивными дизайнами, если работали в этом направление, оставляйте ссылки в комментариях.

Окончательный выбор исполнителя будет 29 ноября.

Бюджет проекта 300$-1000$.

Предоплата 15-30%.

До 50% после утверждения главной.

Рассмотрю предложение дизайн+вёрстка