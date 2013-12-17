Дизайн интернет магазина

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Завершен46 заявок286 просмотров

Здравствуйте дизайнеры. Пока требуется отрисовать главную страницу интернет магазина футболок. Есть полное тех задание. вышлю исполнителю

11 лет назад
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Всё отлично. Работа очень понравилась. Будем работать и дальше.
Задания четкие, как и комментарии во время работы, оплата вовремя. Приятно иметь дело с таким заказчиком. Рекомендую!!!

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TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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