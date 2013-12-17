По предоставленной блочной схеме создать 3 варианта дизайна для одностраничного сайта. Выполнить верстку в html и css файлы. Результат работы предоставить в сверстаном виде + psd исходники
Дизайн интернет магазина
Здравствуйте дизайнеры. Пока требуется отрисовать главную страницу интернет магазина футболок. Есть полное тех задание. вышлю исполнителю
Выбранный исполнитель
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