Дизайн для сайта строительной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок183 просмотра

Нужен дизайн главной страницы для сайта строительной компании. Есть ТЗ. Видение концепции и структуры имеется.

Нужно сочетание графики и информации, иконки для обозначения преимуществ компании.

11 лет назад
imgconsult
Андрей 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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