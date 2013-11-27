Нужно разработать дизайн одностраничного сайта. Подробные материалы и описание вышлю на е-мейл тех, чьи работы понравятся. Для понимания тематики задания, с которой нужно будет работать, наберите в Картинках Гугла ...
Нарисовать фон
Задача: нарисовать фон 1 в 1 как на предоставленном исходнике
макет предоставлю
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