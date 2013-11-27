Нужно доделать дизайн в .PSD Есть начатый не очень тяжёлый макет. Только главная. Идея и представления есть. Подойдут новички, главное что бы было все аккуратно. Предпочтения меньшая цена.
Дизайн сайта спорт товаров
Нужен дизайн для сайта спорт товаров.
Кандидаты без скайпа не рассматриваются.
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