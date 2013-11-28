Украсить шапку сайта к НГ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок179 просмотров

Требуется добавить новогодние элементы в шапку сайта, чтобы это было стильно, солидно и не перегружало визуально.

Убедительная просьба сразу указывать стоимость работ!

11 лет назад
maxxxos
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

123neoc
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов(-3)
11 лет назад
$25
2 дня
Быстро и качественно справился с заданием, учел все мои пожелания - отличная работа!
Очень доволен сотрудничеством, спасибо за работу - оплата сразу.

Заявки фрилансеров

123neoc
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов(-3)
11 лет назад

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