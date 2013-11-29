Дорисовать внутренние страницы

Необходимо доработать дизайн существующего сайта. Правки не очень большие. Нарисовать несколько иконок, разместить кнопки и отрисовать страничку-окошко заявки. ПСД есть, но дизайн сайта менялся на живую, изменения в ПСД не отражены. Сайт: ...