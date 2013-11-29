Дорисовать внутренние страницы

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки114 просмотров

Доброго времени суток.

На основе главной страницы отрисовать следующие:

- общая контентная страница с отрисовкой H1, H2, H3, нумерованного списка, ссылок;

- страница новостей (блог категории) + подробная страница новости;

- страница контактов;

- страница сотрудников (в виде плитки) + подробная страница о выбранном сотруднике;

- страница с статьями (заголовок, всупительный текст, кнопка «подробнее»)

К проекту прикреплен ЧБ вариант главной, исполнителю цветной полноценный PSD

По срокам реализации - чем скорее тем лучше (1-2 дня)

11 лет назад
meiv
Иван 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

yurig
Юрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Понравилось работать. Все быстро и четко по ТЗ. Всем рекомендую!
Адекватный заказчик, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

yurig
Юрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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