Дизайн лэнединга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок207 просмотров

Требуется дизайнер для создания продающей страницы

Присылайте заявки, сроки и примеры работ

Пожелания по макету:

Ширина 900 – 1000 рх

Цвета: много свободного места (воздуха) + бутылочно-зеленый, оранжевый, элементы красного

+ крупные детали дизайна

5-6 фоток с деньгами и пачками денег

Фото не сильно заезженные

Пример дизайна: http://money.deyneko.com.ua/millions.php

11 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$100
2 дня
Все быстро, качественно, с учетом всех правок рекомендую
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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