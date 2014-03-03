Необходима верстка и натяжка дизайна на prestashop

Есть исходники дизайна, необходимо сверстать и натянуть на движок интернет магазина prestashop (сейчас версия PrestaShop™ 1.4.4.0 ).

Есть 5 страниц: главная, страница каталог товаров, карточка товаров, корзина и новостная страница.

Необходима верстака данных страниц и далее повесить дизайн уже на сайт.

Работа состоит из двух частей. Если можете сделать одну или обе из них, напишите пожалуйста стоимость и сроки на выполнение каждой из задач.

Оплата предпочтительнее на карту Приват Банка, исполнитель из Украины.