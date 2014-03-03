Надо нарисовать две рекламные картинки для слайдера. Для сайта http://greatshop.amediapixel.ru/ первая: мужские ремни вторая: unisex ремни при клике на картинки будет соответственно переход в раздел мужские / ...
Необходима верстка и натяжка дизайна на prestashop
Есть исходники дизайна, необходимо сверстать и натянуть на движок интернет магазина prestashop (сейчас версия PrestaShop™ 1.4.4.0 ).
Есть 5 страниц: главная, страница каталог товаров, карточка товаров, корзина и новостная страница.
Необходима верстака данных страниц и далее повесить дизайн уже на сайт.
Работа состоит из двух частей. Если можете сделать одну или обе из них, напишите пожалуйста стоимость и сроки на выполнение каждой из задач.
Оплата предпочтительнее на карту Приват Банка, исполнитель из Украины.
Выбранный исполнитель
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