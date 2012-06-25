Необходимо создать дизайн для интернет магазина, в идеале и сверстать его. Т.е. указывайте пожалуйста цену на дизайн и на верстку отдельно, а так же сроки выполнения. Во вложении ТЗ на создание Дизайна, возможно там учтены ...