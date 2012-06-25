poezdaty

Дмитрий Пастух poezdaty

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенос форума vBulletin 3.7.3

    Нужна помощь в переносе форума на новый хостинг.  Все усложняется ошибками из-за того что раньше форум стоял на серваке с древним php и на новых версиях полезли ошибки.  Переключив на старую версию ошибки вроде пропали, второй ...

    PHP
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нобходим администратор по работе с prestashop

    Необходим специалист, имеющий опыт работы с prestashop, либо же в работе с Базами данных. Есть ряд мелких задач, которые необходимо выполнить на сайте: - настроить авто генерацию прайс листов для прайсагрегаторов, - настроить скрипт для автозаполнения товарами на ...

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполение интернет магазина контентом

    Инет магазин на prestashop (версия 1.6.1.3). Тематика Электроника и прочая ересь.. Задача: наполнить магазин товарами из прайсов поставщиков. Товары по идее, необходимо будет парсить с других ресурсов. Территориально Украина, основные поставщики MTI, ERS, прочие более ...

    Prestashop
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание файла выгрузки прайса для prestashop 1.5

    Необходим файл выгрузки xml для движка prestashop, версия 1.5.... Фаил необходим для hotline.ua и других прайс агрегаторов Украины. Требования от hotline: http://hotline.ua/about/pricelists_specs/ от себя скажу: нам нужна возможность делать выборочную выгрузку по товарам (или категориям, т.е. ...

    Prestashop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходима верстка и натяжка дизайна на prestashop

    Есть исходники дизайна, необходимо сверстать и натянуть на движок интернет магазина prestashop (сейчас версия PrestaShop™ 1.4.4.0 ). Есть 5 страниц: главная, страница каталог товаров, карточка товаров, корзина и новостная страница. Необходима верстака данных страниц и далее ...

    Prestashop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать дизайн интернет магазина и сверстать его.

    Необходимо создать дизайн для интернет магазина, в идеале и сверстать его. Т.е. указывайте пожалуйста цену на дизайн и на верстку отдельно, а так же сроки выполнения. Во вложении ТЗ на создание Дизайна, возможно там учтены ...

    Prestashop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Маленький перевод с Русского на Английский

    Необходимо перевести 2 текста: 1.Дорогие друзья, предлагаем вам такую услугу, как аренда Яхты Сказка. Наиболее популярные маршруты нашей яхты следуют по средиземному морю с заходом в сказочные места Турции, Греции, Кипра, Хорватии и Черногории, а ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка одностраничника

    $50

    Необходимо по моему ТЗ сделать сайт одностраничник. Тематика: продажа планшетного ПК. Приблизительный пример я прикрепил. На странице должен быть текст, примерно в объеме как на картинке - текст будет в ТЗ. в шапке есть ссылки ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать форму быстрого заказа

    Интернет магазин на движке PrestaShop. Нужно упростить форму заказа товаров. 1. Убрать все существующие формы заказа (регистрация, заказ без регистрации, быстрый заказ...). 2. Для покупки оставить только поля для заполнения: Телефон Email ФИО Город Адрес доставки. Письмо с заказом как ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить глюк верстки

    На сайте http://superbeton.com.ua обнаружен глюк в верстке в броузере ИЕ Нужно просто исправить глюк. Работы на 5 минут. Кто за сколько сделает?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Prestashop - доработать страницу товара

    Сайт openshop.com.ua Сейчас нужно оформить красиво закладку "Характеристики" - что б они выводились таблицей. Установлен модуль группирования характеристик. Интересен человек, который имеет опыт работы с этим движком - будет еще много заданий.

    Prestashop
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    Нужно нарисовать дизайн для интернет магазина, продающего электронику. Т.е. товары: планшеты, ноуты, телефоны, бытовая техника... Дизайн должен быть яркий и в тоже время салидный,бросающийся в глаза и запоминающийся. Уточните пожалуйста сроки и стоимость выполнения работа. Портфолио ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтинг для интернет-магазина

    Здравствуйте. Необходим копирайтер на постоянную работу. Есть несколько интернет магазинов, тематика - телефоны, планшетные ПК, часы, и прочая электроника. Необходимо сделать тексты для товаров. Приблизительный объем 400-500 товаров на которые нужно описание 1000-1200 символов. А так ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внести изменения в сайте на Webasyst (smarty)

    Адрес сайта: http://portki.com.ua/ Нужные изменения: - Информационное меню перенести наверх в первую строку(сейчас главное горизонтальное меню) - на его место вывести меню категорий, сделать в виде ява-меню с открывающимися подкатегориями. - блок "Корзина" перенести ...

    HTMLWebasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Добавление товаров на сайты

    Есть интернет магазины. Нужно заполнить около 100-200 товаров на сайт, тематика «электроника». Необходимо подобрать текст и картинки (3–4 шт), заполнить сайт товаром. В заявке укажите стоимость и объемы в день. Оплата налом в ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин товаром

    Есть интернет магазины. 1. Нужно заполнить около 100 товаров на сайт, тематика "Китайский чай". Необходимо подобрать текст и картинки (3-4 шт), заполнить сайт товаром. 2. Тематика "Электроника", нужно добавить товары на сайт с сайтов партнеров, но ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать функционал Webasyst ShopScript

    Задача - сделать расширенные возможности оформления заказа. А именно в магазине появилась возможность оформлять товары в кредит(рассрочку) В связи с этим нужно сделать что б при оформлении заказа можно было показать человеку варианты оплаты в зависимости от ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение объявлений о продаже товаров

    Необходимо размещать объявления о продаже планшетных ПК на Украинских досках объявлений. Оплата производится по факту за 1 объявление - 0,06$ (т.е. 6 центов). Объявления и доски для размещения с меня, с вас работа.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Vantiets
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перенос форума vBulletin 3.7.3
Хороший заказчик, рекомендую!
Приятно работать с толковым человеком.
Ответный отзыв
mrDinckleman
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Исправить глюк верстки
Сотрудничеством остался доволен.
Отличный исполнитель! Предыдущие два исполнителя пол дня потратили и так и не решили проблему, предлагая чуть ли не полную переверстку проекта. Этот постучался сразу с решением проблемы даже сначала не думая брать за это деньги. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ksaref
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Внести изменения в сайте на Webasyst (smarty)
все отлично
Отличный исполнитель! Сначала думал что он не понял задание, указав такой маленький срок и сумму. Другие загибали суммы на порядок выше и сроки недели две. Сделал все за день, четко выполнил все пункты ТЗ - первый толковый исполнитель в этой области, из всех с кем работали за последний год.
Ответный отзыв
ds-maxim
Максим 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Необходима верстка и натяжка дизайна на prestashop
Работать с заказчиком было приятно. Вопросов по оплате не возникло. Рекомендую.
Спасибо. Все вышло качественно.
Ответный отзыв
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
$5
10 баллов
10 лет назад
Маленький перевод с Русского на Английский
Спасибо за заказ!
Спасибо. все быстро и качественно.
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