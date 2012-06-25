Нужна помощь в переносе форума на новый хостинг. Все усложняется ошибками из-за того что раньше форум стоял на серваке с древним php и на новых версиях полезли ошибки. Переключив на старую версию ошибки вроде пропали, второй ...
- Базы данных1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходим специалист, имеющий опыт работы с prestashop, либо же в работе с Базами данных. Есть ряд мелких задач, которые необходимо выполнить на сайте: - настроить авто генерацию прайс листов для прайсагрегаторов, - настроить скрипт для автозаполнения товарами на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Инет магазин на prestashop (версия 1.6.1.3). Тематика Электроника и прочая ересь.. Задача: наполнить магазин товарами из прайсов поставщиков. Товары по идее, необходимо будет парсить с других ресурсов. Территориально Украина, основные поставщики MTI, ERS, прочие более ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим файл выгрузки xml для движка prestashop, версия 1.5.... Фаил необходим для hotline.ua и других прайс агрегаторов Украины. Требования от hotline: http://hotline.ua/about/pricelists_specs/ от себя скажу: нам нужна возможность делать выборочную выгрузку по товарам (или категориям, т.е. ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть исходники дизайна, необходимо сверстать и натянуть на движок интернет магазина prestashop (сейчас версия PrestaShop™ 1.4.4.0 ). Есть 5 страниц: главная, страница каталог товаров, карточка товаров, корзина и новостная страница. Необходима верстака данных страниц и далее ...Завершен10 лет назад
Необходимо создать дизайн для интернет магазина, в идеале и сверстать его. Т.е. указывайте пожалуйста цену на дизайн и на верстку отдельно, а так же сроки выполнения. Во вложении ТЗ на создание Дизайна, возможно там учтены ...Завершен10 лет назад
Необходимо перевести 2 текста: 1.Дорогие друзья, предлагаем вам такую услугу, как аренда Яхты Сказка. Наиболее популярные маршруты нашей яхты следуют по средиземному морю с заходом в сказочные места Турции, Греции, Кипра, Хорватии и Черногории, а ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо по моему ТЗ сделать сайт одностраничник. Тематика: продажа планшетного ПК. Приблизительный пример я прикрепил. На странице должен быть текст, примерно в объеме как на картинке - текст будет в ТЗ. в шапке есть ссылки ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интернет магазин на движке PrestaShop. Нужно упростить форму заказа товаров. 1. Убрать все существующие формы заказа (регистрация, заказ без регистрации, быстрый заказ...). 2. Для покупки оставить только поля для заполнения: Телефон Email ФИО Город Адрес доставки. Письмо с заказом как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
На сайте http://superbeton.com.ua обнаружен глюк в верстке в броузере ИЕ Нужно просто исправить глюк. Работы на 5 минут. Кто за сколько сделает?HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт openshop.com.ua Сейчас нужно оформить красиво закладку "Характеристики" - что б они выводились таблицей. Установлен модуль группирования характеристик. Интересен человек, который имеет опыт работы с этим движком - будет еще много заданий.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать дизайн для интернет магазина, продающего электронику. Т.е. товары: планшеты, ноуты, телефоны, бытовая техника... Дизайн должен быть яркий и в тоже время салидный,бросающийся в глаза и запоминающийся. Уточните пожалуйста сроки и стоимость выполнения работа. Портфолио ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходим копирайтер на постоянную работу. Есть несколько интернет магазинов, тематика - телефоны, планшетные ПК, часы, и прочая электроника. Необходимо сделать тексты для товаров. Приблизительный объем 400-500 товаров на которые нужно описание 1000-1200 символов. А так ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт12 лет назад
Адрес сайта: http://portki.com.ua/ Нужные изменения: - Информационное меню перенести наверх в первую строку(сейчас главное горизонтальное меню) - на его место вывести меню категорий, сделать в виде ява-меню с открывающимися подкатегориями. - блок "Корзина" перенести ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть интернет магазины. Нужно заполнить около 100-200 товаров на сайт, тематика «электроника». Необходимо подобрать текст и картинки (3–4 шт), заполнить сайт товаром. В заявке укажите стоимость и объемы в день. Оплата налом в ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть интернет магазины. 1. Нужно заполнить около 100 товаров на сайт, тематика "Китайский чай". Необходимо подобрать текст и картинки (3-4 шт), заполнить сайт товаром. 2. Тематика "Электроника", нужно добавить товары на сайт с сайтов партнеров, но ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Дизайн доступен в вебе, нужно натянуть на интернет-магазин. Интернет магазин на движке Simpla + Simpla Extention Pack 2010HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача - сделать расширенные возможности оформления заказа. А именно в магазине появилась возможность оформлять товары в кредит(рассрочку) В связи с этим нужно сделать что б при оформлении заказа можно было показать человеку варианты оплаты в зависимости от ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо размещать объявления о продаже планшетных ПК на Украинских досках объявлений. Оплата производится по факту за 1 объявление - 0,06$ (т.е. 6 центов). Объявления и доски для размещения с меня, с вас работа.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть магазин на движке Webasyst, используемый smarty шаблонизатор. Есть дизайн на html который надо натянуть на движок. Жду предложений.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад