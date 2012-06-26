Внести изменения в сайте на Webasyst (smarty)

Отличный исполнитель! Сначала думал что он не понял задание, указав такой маленький срок и сумму. Другие загибали суммы на порядок выше и сроки недели две. Сделал все за день, четко выполнил все пункты ТЗ - первый толковый исполнитель в этой области, из всех с кем работали за последний год.