Внести изменения в сайте на Webasyst (smarty)

  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки157 просмотров

Адрес сайта: http://portki.com.ua/

Нужные изменения:

- Информационное меню перенести наверх в первую строку(сейчас главное горизонтальное меню)

- на его место вывести меню категорий, сделать в виде ява-меню с открывающимися подкатегориями.

- блок "Корзина" перенести в правую колонку

- На место корзины перенести поиск товаров и сделать его более заметным.

- Увеличить область для контактов в шапке, сделать с удобной HTML разметкой, для легкой смены информации в контактах.

HTMLWebasyst
13 лет назад
poezdaty
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ksaref
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Сначала думал что он не понял задание, указав такой маленький срок и сумму. Другие загибали суммы на порядок выше и сроки недели две. Сделал все за день, четко выполнил все пункты ТЗ - первый толковый исполнитель в этой области, из всех с кем работали за последний год.
все отлично

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Ksaref
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
13 лет назад