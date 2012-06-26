Есть проект – интернет магазин строй-инструментов – stroyport.su сейчас он на стадии работ по нему есть не много не мало задач – которые необходимо оперативно сделать! в связи с этим, ...
Внести изменения в сайте на Webasyst (smarty)
Адрес сайта: http://portki.com.ua/
Нужные изменения:
- Информационное меню перенести наверх в первую строку(сейчас главное горизонтальное меню)
- на его место вывести меню категорий, сделать в виде ява-меню с открывающимися подкатегориями.
- блок "Корзина" перенести в правую колонку
- На место корзины перенести поиск товаров и сделать его более заметным.
- Увеличить область для контактов в шапке, сделать с удобной HTML разметкой, для легкой смены информации в контактах.
Выбранный исполнитель
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