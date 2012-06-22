Доработка ABO CMS - портал

Требуется программист для долгосрочного сотрудничества.

Работа с ABO CMS Buisness "допил" под нужды и модернизация.

Проект очень длительный и перспективный.

Для начала необходимо:

1. организовать общий поиск с 1 основного домена по поддоменам

2. сделать привязку каталогов с каждого поддомена на основной сайт, чтобы товары отражались на основном сайте

Банально – 1 основной домен представляет собой портал, с которого можно искать товары, размещенные на поддоменах.

Это для начала, дальше потребуется множество всяких "фишек" и доделок.

В идеале нужен человек с целью на долгую и продуктивную работу.

Пока удаленно, дальше возможно трудоустройство.

Предпочтения:

1. опыт работы с ABO CMS

2. желательно из Минска или других городов РБ

От Вас – примеры работ, срок реализации, желаемый уровень оплаты за данную работу. Более подробное ТЗ при дальнейшем обсуждении. Оплата по выполнении первого этапа - безнал, договор подряда и т.д. как договоримся.