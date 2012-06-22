Вывод в модальное окошко

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки125 просмотров

Собственно, надо подсказать как вывести данные модуля фреймворка не на страницу, а в модальное окошко.

Фреймворк – FuelPHP

Модальное окно – FancyBox (jQuery плагин)

Желательно указывать приблизительную стоимость "подсказки"

jQuery
13 лет назад
vladimirxxx
Кочиш 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Высочайший спец. своего дела и просто хороший и приятный человек. Спасибо Андрей! Очень рекомендую.
Рад был решить такую несложную задачу! Человек приятный, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад