Восстановить сайт joomla 1.5 после взлома

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Завершен4 заявки123 просмотра

есть архив сайта на joomla 1.5 , был взломан, нужно найти бэкдор, почитсить от вирусов или троянов, если есть и залатать дыры.

спасибо

Joomla
13 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Все сделано четко и быстро, спасибо
Был рад сотрудничать с Сергеем, надеюсь в дальнейшем еще поработать с ним.

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Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад