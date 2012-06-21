Необходимо доработать модуль vBExperience или написать свой с нуля, а именно: Нужен функционал начисления бонусных баллов за написание сообщений на форуме. 1. Вывести под аватаром пользователя текущее количество бонусных ...
Validation' not found после обновления
после заливки нового темплейта сновым дизайном, портал дал выплевывать разные ошибки
потом обновили пакет SMARTY На последний, ошибки исчезли и осталась дна которой раньшене было
Fatal error: Class 'Validation' not found
Кто может исправить? думаю ничего сложного , гуглин народ пишет про заплатки в виде php инклудов, но я в этом нуб..
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