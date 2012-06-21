Validation' not found после обновления

после заливки нового темплейта сновым дизайном, портал дал выплевывать разные ошибки

потом обновили пакет SMARTY На последний, ошибки исчезли и осталась дна которой раньшене было

Fatal error: Class 'Validation' not found

Кто может исправить? думаю ничего сложного , гуглин народ пишет про заплатки в виде php инклудов, но я в этом нуб..