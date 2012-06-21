Доработка интернет-магазина, CMS самописная

Что нужно сделать:

- разбить картинку на главной, на одной из частей добавить временной счетчик, поле для текста и акций/картинок с возможностью редактирования в админ-панели.

- отредактировать корзину

- добавить стоп-экзит с опросом

- добавить опросник слева

- сделать возможность добавления отзывов не только из соц. сетей

- в колонке справа сделать возможность добавления аудиоотзывов

CMS самописная, при возникновении трудностей, возможна консультация с автором-создателем платформы.