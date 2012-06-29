Нужно написать многопоточный переводчик таблиц БД (mysql) через google.translate (бесплатный сервис) Скрипт-переводчик должен быть очень хорошо настраиваемый (таймауты обращений к сервису, количество запросов в сутки). Реализована поддержка прокси-серверов. (возможность добавлять, удалять, проверять не ...
Модификация свзяки Joomla + AdsManager
Требования и подробности прежние: требуется создать 5 копий компонентов AdsManager в один движок (сейчас он установлен в штаном, единичном варианте). Таким образом, у каждой из из досок объявлений должен получиться свой корень. Joomla 2.5.5, AdsManager 2.6.5. Обновлять движок и компонент в ближайшее время не предусмотрено. Копию сайта и дамп базы прилагаю. https://www.dropbox.com/s/i488sx0upx57wzp/dump.zip
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