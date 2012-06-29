Модификация свзяки Joomla + AdsManager

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка213 просмотров

Требования и подробности прежние: требуется создать 5 копий компонентов AdsManager в один движок (сейчас он установлен в штаном, единичном варианте). Таким образом, у каждой из из досок объявлений должен получиться свой корень. Joomla 2.5.5, AdsManager 2.6.5. Обновлять движок и компонент в ближайшее время не предусмотрено. Копию сайта и дамп базы прилагаю. https://www.dropbox.com/s/i488sx0upx57wzp/dump.zip

Joomla
13 лет назад
polyweb
Максим 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

regdown
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$150
2 дня
Быстро, качественно, удобно. Дай бог всем таких исполнителей.
Отличный работодатель. Быстро проверил выполненное задание, оплатил как и договаривались. Надеюсь еще будем работать!

Заявки фрилансеров

regdown
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад