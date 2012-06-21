VBScript для поля From, email, hMailServer

Добрый день!

Почтовик высылает сообщения от разных приложений с разными заголовками но с одного адреса.

Нужны пара строк скрипта, чтобы задать одинаковое поле FROM сообщения электронной почты.

Есть:

- скрипт для почтового сервера hMailServer (во вложении)

Требуется добавить в срипт несколько строк, чтобы при отправке сообщения проверить, если отправитель имеет определенный адрес (например, [email protected], но возможно понадобится другой критерий), то поле From (которое отображается в почтовом клиенте как отправитель) задать в нужном мне виде, например "Astana" .

Оплата: по факту, вебмани $5 за скрипт и техпомощь (наверное это всего несколько минут работы).

С уважением,

Александр

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