Снайпер для аукционов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка156 просмотров

Необходимо создать снайпер-сервис для аукционов наподобие www.ezsniper.com или www.snippys.net со всеми необходимыми функциями включая интеграцию с PayPal и WebMoney, а также партнёрской программой.

Более подробно - в прикреплённом файле (Specification - RUS.doc).

Дополнительное требование: передача исходников

13 лет назад
puregreen
Даниил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров