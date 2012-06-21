Интегрировать верстку в Битрикс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок151 просмотр

Сейчас верстается дизайн. Необходима оценка интеграции верстки в Битрикс с дальнейшей интеграцией.

13 лет назад
Qzar
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров