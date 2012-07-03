Интегрировать формулу в самописную cms

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки150 просмотров

Написать и интегрировать формулу расcчета задаваемых параметров в самописную cms

13 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$35
2 дня
Смог разобраться в запутанной ситуации, разобрать чужой код, всегда на связи, оперативное внесение изменений! Рассчитываю на продолжение сотрудничества!
Заказчик точно ставит задачу, которую необходимо выполнить, приятно с ним работать, всегда на связи что очень важно для плодотворного сотрудничества в реализации проекта. Выплата своевременно. Буду рад сотрудничать с ним в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад