Нужно сделать для сайта автоматизацию действий. (Эмуляцию пользователя) Уже есть начальная структура проэкта. Язык программирования JAVA + Selenium стучите в аську обсудим 295987666
Интегрировать формулу в самописную cms
Написать и интегрировать формулу расcчета задаваемых параметров в самописную cms
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