Интегрировать формулу в самописную cms

Заказчик точно ставит задачу, которую необходимо выполнить, приятно с ним работать, всегда на связи что очень важно для плодотворного сотрудничества в реализации проекта. Выплата своевременно. Буду рад сотрудничать с ним в дальнейшем. Рекомендую!