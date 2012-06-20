Поддержка сайта, обновление новостями и т.д.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

Ищем людей, которые бы смогли по аутсосорсу поддерживать сайт и обновлять его новостями, новыми ресторанами, городами, картнками + делать массовые рассылке по базе клиентов о новостях + поддерживать новости в соц сетях + выполнять мелкую работу в формировании таблиц эксель необходимого формата для загрузки меню ресторанов на сайт и т.д. Вы занимаетесь такими вопросами? Если да, то готовы предложить ежемесячную оплату в размере 5 тысяч рублей за подобную работу. Как вы помните для нас важна оперативность в выполнении поставленных задач.

13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров