Доработать существующий проект на Drupal 6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Требуется ответственный программист со знанием Drupal 6 для доработки проекта forexrace.ru

Необходимо перенести сайт на новый домен, добавить и скопировать существующий функционал, сверстать новую главную страницу с добавлением модулей вывода информации.

Умение писать модули обязательно.

Более подробное ТЗ при связи в скайпе, ваши предложения с примерными ценами пишите в проект. Обязательно указывайте контакты.

Drupal
13 лет назад
BayTura
Ильшат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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