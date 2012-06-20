Создать Flash-приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки104 просмотра

по тз

игра по типу tochki.org , тоесть просто надо понимать принцип игры – и все, особо сложного нет.

только программная часть.

приложение будет внедрятся и в соц сети.

отпишите кому интересно дам тз

13 лет назад
profidiz
Петр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработака сайта Joomla 2.5.4

    $100

    Доработака сайта (онлайн-радио, новые разделы, усовершенствования) Нужен человек для доработки портала на Joomla 2.5.4: нужно сделать онлайн-радио. музыку которая лежит на хостинге заменить на онлайн, что б уменьшить нагрузу. ...

    CSSHTMLJavaScriptJoomlajQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Бот-регистратор

    $250

    Требуется бот для xxxxx Заходим на страницу, кликаем «принять» -&gt; зарегистрировать новый прием -&gt; далее в соответствии с поставленной задачей. Грамотная обработка куки и вариации на тему юзерагентов обязательны. Задачи ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новый движок сайта highload - mongo+python/php

    $5000

    Требуется переписать существующий движок сайта (в глобальном топ500), текущий php+mysql уже плохо тянет, в пиковый час отдается миллион страниц. Предпочтение отдается питону и хорошему знанию монго, но вообще т.к. переписывать надо все, то принимаются любые ...

    MySQLPHPPython
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сервиса фоторамок

    1) Сервис предназначен для того чтобы люди могли оформлять свои фото в рамки и делать на них подписи, потом сохранять себе. 2) Сделать нужно на нашей ЦМС (дописать сервис, ничего сложного, админ часть делать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Таймер обратного отсчета – горячие предложения

    $50

    Здравствуйте. Необходимо написать таймер обратного отсчета, так же его нужно будет подключить через iframe к дизайну магазина работающего на WebAsyst Shop-Script. Примеры таймеров: _ttp://tanuki.ru/ _ttp://habrahabr.ru/post/138928/ _ttp://gagen.ru/ ...

    Webasyst
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходима техническая поддержка сайта-портала

    Нужен человек, который будет поддерживать и дорабатывать существующий проект. Сайт http://asiaclub.com.ua Есть большое количество задач на развитие сайта. Каждая задача будет оцениваться исполнителем в часах. За каждый час работы - фиксированная ставка (тут выслушаю ...

    AJAXjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль PrestaShop - апи Новая почта

    Необходимо создать модуль для PrestaShop, который будет создавать транспортные накладные. Задание выполняется в виде модуля без правки оригинальных файлов магазина. Кнопки модуля размещаются на странице заказа клиента под "Кредитный счет" (внизу справа) ...

    AJAXPrestaShop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад